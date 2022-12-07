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أثنى ترينت ألكسندر أرنولد ظهير منتخب إنجلترا على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من خلال ما يقدمه في كأس العالم 2022.

وساعد ليونيل ميسي منتخب بلاده على التأهل لربع نهائي كأس العالم، بعد أن سجل ثلاثة أهداف منهم هدف ضد منتخب أستراليا.

وقال أرنولد عن ميسي في تصريحات إعلامية:" لا يوجد ما يمكن قوله، إنه افضل لاعب على الإطلاق".

وأضاف: "مع تقدمه في العمر، مازال من الساحر مشاهدته، إنه شئ لا أعتقد أنني سأراه مجددا".

وواصل نجم ليفربول:" أنا أحاول أن استمتع بكل دقيقة وأنا أشاهده".

وقد تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الثمانية كأس العالم قطر 2022 وسيواجه منتخب فرنسا