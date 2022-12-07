مقتل عراقيين وإصابة أكثر من 15 في مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب أكثر من 15 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية للمطالبة بإطلاح سراح ناشط مدني معتقل لدى القوى الأمنية في محافظة ذي قار، 375 كيلومترا جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن أعدادا غفيرة من المتظاهرين خرجت اليوم في مظاهرة وسط الناصرية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني حيدر الزيدي المعتقل لدى القوات الأمنية العراقية بسبب إدانته للحكومة العراقية الجديدة وأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وأوضحوا أن شوارع مدينة الناصرية تشهد اضطرابات وانتشارا كبيرا للقوات الأمنية التي تطارد المتظاهرين وهي تستخدم الرصاص الحي.