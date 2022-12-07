مفاهيم خاطئة حول المرأة المسلمة في ندوة لطالبات الأزهر بمدينة الحمام بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح ندوة توعوية لطالبات معهد فتيات سيدنا شعيب بمدينة الحمام، بعنوان "مفاهيم خاطئة حول المرأة المسلمة" في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.



وتحدث الشيخ عاصم حماد مدير إدارة وعظ الحمام وعضو المنظمة خلال الندوة عن مجموعة من التيارات التي لا تمت لتعاليم الشريعة الإسلامية؛ لحديثهم عن بعض الأمور المتعلقة بالمرأة المسلمة بطريقة مغلوطة ومتطرفة، وقد كثر الخلط واللغط حينما حاول كل تيار أن يتناول هذا الأمر وفقا لفهمه وأيديولوجيته لضرب الإسلام.



وأشار مدير إدارة وعظ الحمام، إلى أن الحديث عن المرأة تمثل في منطلقين، الأول تناول فيه هذه التيارات بعض الأحاديث الموضوعة مثل "طاعة المرأة ندامة" و"لولا النساء لعبد الله حقا" و«أخرهن من حيث أخرهن الله» و"لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف" وغيرها من هذه الأحاديث المكذوبة.