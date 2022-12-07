الجامعة العربية تنظم اجتماعا تحضيريا للاحتفال ببيروت عاصمة للإعلام العربي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة المشتركة المعنية بالإعداد والتحضير للاحتفال ببيروت عاصمة للإعلام العربي.

جاء الاجتماع بحضور السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وعضوية اللجنة المشتركة التي تضم كلاً من زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني، وماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وعلى وجه الخصوص برنامج الأنشطة والفعاليات الإعلامية والثقافية والفنية التي تقدمت به الجمهورية اللبنانية للاحتفال ببيروت عاصمة للإعلام العربي على مدار 2023، تجسيداً للتضامن الكامل والثابت والمتواصل مع هذا البلد العربي على مختلف الأصعدة تمشياً مع قرارات الجامعة العربية.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي إن مدينة بيروت ذات العمق التاريخي والفكري والفني ستكون محط أنظار وسائل الإعلام على مدار سنة 2023، لإبراز إشعاعها وتراثها الحضاري المتفرد.

وأشار السفير خطابي إلى أنه بتوجيهات من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سيحرص قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) على التعاون الوثيق مع وزارة الإعلام اللبنانية لضمان أفضل الترتيبات التنظيمية لهذه الاحتفالية، مؤكداً أن هذا الحدث سيشكل فرصة سانحة لكافة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب للانخراط في إنجاح هذه الفعاليات وتنظيمها في أحسن الظروف.