زراعة دمياط: بيع جبن دمياطي وبط مسكوفي بأسعار تنافسية

تابع المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال الإدارة العامة للمجالس الزراعية، بقيادة المهندسة إكرام العدوي مدير إدارة المجالس الزراعية ومسئول وحدة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة بوزارة الزراعة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، أن وكيل الوزارة تابع اعمال مشروعات المجالس الزراعية، حيث تم المرور على وحدة تصنيع الألبان بديوان المديرية، والتابعة لاتحاد المجالس، وتم تصنيع جبن دمياطي عالي الجودة باسعار تنافسية، كما تم المرور على عنبر الإنتاج الداجني التابع للمجلس الزراعي لمركز دمياط بديوان المديرية، خلال تسويق بط مسكوفي وكتاكيت ساسو بأسعار تنافسية لخدمة أهالينا.