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عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بالتزامن مع اندلاع مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية لتفريق مظاهرة شعبية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني حيدر الزيدي المعتقل لدى القوات الأمنية العراقية بسبب إدانته للحكومة العراقية الجديدة.

ولم تنشر الحكومة العراقية تفاصيل عن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال شهود عيان، إن متظاهرين اثنين قتلا مساء اليوم وأصيب أكثر من 15 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية للمطالبة بإطلاح سراح الناشط المدني في محافظة ذي قار، 375 كيلومترا جنوبي بغداد.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، في وقت سابق، أن أعدادا غفيرة من المتظاهرين خرجت اليوم في مظاهرة وسط الناصرية للمطالبة بإطلاق سراح الزيدي وأن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وأوضحوا أن شوارع مدينة الناصرية تشهد اضطرابات وانتشارا كبيرا للقوات الأمنية التي تطارد المتظاهرين وهي تستخدم الرصاص الحي.

من جانب آخر، تجمع المئات من المتظاهرين وذوي الضحايا أمام مستشفى الطب العدلي في مدينة الناصرية لتسلم جثامين الضحايا لغرض إجراء مراسم تشييع شعبية في شوارع محافظة ذي قار.