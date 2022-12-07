المفوضية الأوروبية تُخصص 25 مليون يورو لدعم الديمقراطية في بيلاروسيا

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، برنامج مساعدة جديد بقيمة 25 مليون يورو لتوجيه مزيد من الدعم للمجتمع المدني والشباب والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين في بيلاروسيا، ودعم التطلعات الديمقراطية لشعبها.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي - أن برنامج المساعدة المُعتمد حديثًا "EU4Belarus: دعم المرونة المجتمعية وتنمية رأس المال البشري" يهدف إلى دعم التطلعات الديمقراطية في بيلاروسيا. وسيركز على دعم نشطاء المجتمع المدني في جهودهم لتعزيز التغييرات الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروسيا.

وأضاف البيان: إن نشطاء المجتمع المدني في بيلاروسيا أصبحوا، بفضل مساعدة الاتحاد الأوروبي، قادرين على مواصلة عملهم على الرغم من السياق الصعب للغاية على الأرض من قبل النظام الحاكم هناك الذي يستمر في قمع وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وتابع: إن برنامج المساعدة سيهدف أيضًا إلى مساعدة الطلاب والمهنيين في الوصول إلى فرص التعليم والتدريب والتعلم الحديثة عالية الجودة، بما في ذلك من خلال برنامج المنح الدراسية وتسهيل الاتصالات بين المهنيين والمنظمات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن "أكثر من 520 طالبًا في بيلاروسيا يتلقون دعما من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في منح دراسية، فضلا عن مشاركة ما يقرب من 800 شخص في التدريبات عبر الإنترنت لتعزيز مهاراتهم المهنية.. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبيلاروس أيضًا التقدم بطلب للتبادلات المهنية قصيرة الأجل والزمالات البحثية والمنح. وستمول هذه المساعدة الجديدة 450 منحة دراسية أخرى و500 تبادل مهني وتوفر فرصًا تعليمية إضافية".

وبيّن أن "هذا البرنامج الجديد سيرفع إجمالي الدعم لشعب بيلاروسيا إلى أكثر من 30 مليون يورو في عام 2022. حيث دعم الاتحاد الأوروبي شعب بيلاروسيا منذ عام 2020 بأكثر من 100 مليون يورو تغطي المساعدة المباشرة لضحايا القمع والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والشباب والمنح الدراسية والشركات الصغيرة والصحة والثقافة".