خضع البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، لجراحة ناجحة في الركبة.

وكان خيسوس قد تم استبعاده من قائمة البرازيل فيما تبقى من مباريات كأس العالم، وذلك عقب تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه أمام الكاميرون في المجموعة السابقة بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

وكان تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد أكد صحة التقارير التي أكدت أن اللاعب كان يعاني من مشكلة قبل انضمامه لقائمة المنتخب البرازيلي، الفائز باللقب خمس مرات، في قطر.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة في البرازيل، سيغيب خيسوس لمدة ثلاثة أشهر.

من جانبه، أكد أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي أن اللاعب بدأ عملية التأهيل.

ولعب النجم البالغ من العمر 25 عاما دورا رئيسيا في تصدر أرسنال وبدايته الجيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي ترتب عليها تصدر الفريق للمسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه بعد 14 مباراة.

ويحتل خيسوس المركز الثاني في ترتيب هدافي أرسنال هذا الموسم برصيد خمسة أهداف بفارق هدف خلف مارتن أوديجارد ، فيما يأتي في المركز الثالث خلف كل من كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الذي صنع تسعة أهداف وزميله في أرسنال بوكايو ساكا، الذي صنع ستة أهداف، في ترتيب أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة.