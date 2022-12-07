الخارجية الروسية: سياسة الغرب الهادفة لعزل روسيا فشلت بالفعل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أن سياسة الدول الغربية الهادفة إلى عزل روسيا قد فشلت بالفعل، مشيرا إلى أن هذه السياسة لا تدعمها معظم الدول.

جاء ذلك في تصريح صحفي تعقيبا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية الذي ينص على استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال جروشكو في تصريحاته: "إننا نرى أن الغرب يهدف إلى عزل روسيا، وأن جزءا من هذه السياسة - التي فشلت بالفعل - هو محاولة استبعاد روسيا من مختلف الصيغ الدولية، ولكن غالبية العالم لا يدعم هذه المحاولات".

وأضاف أن "موسكو تأخذ كل ما تفعله واشنطن على محمل الجد، ولكن تاريخيا فإن المحاولات

الأمريكية لعزل روسيا محكوم عليها بالفشل لأنه لا يمكن فصل أي دولة عن العلاقات الدولية خاصة دولة مثل روسيا لأنها تُعتبر لاعبا رئيسيا ومن الضروري التعامل معها".

وتابع جروشكو: "لسوء الحظ نرى اليوم أن العديد من الدول مستعدة لإخضاع سياساتها لمصالح الدول الأخرى، وهذا ما حدث مع الاتحاد الأوروبي الذي أصبح بالمعنى السياسي أداة تخدم المصالح الأمريكية".

يأتي ذلك بعد أن أشارت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في المواد التوضيحية لمشروع الميزانية الذي صدر يوم أمس الثلاثاء إلى أن واشنطن تعتزم السعي لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين.