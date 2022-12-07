مسئول أوكراني: قواتنا المسلحة ستكون بـ لوهانسك ودونيتسك وسيفاستوبول في ربيع 2023

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون في لوهانسك ودونيتسك وسيفاستوبول في ربيع عام 2023.



وقال دانيلوف -في تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء- إن الشتاء سيكون مرحلة رئيسية في النضال من أجل استقلال أوكرانيا.



وأضاف أن الأمر "مستمر وسينتهي بالربيع الأوكراني في سيفاستوبول ودونيتسك ولوهانسك المحررة، وإن الشتاء الأوكراني هو مرحلة أساسية في الحرب العظمى من أجل الاستقلال"، مقدما التهنئة للقوات المسلحة الأوكرانية بيوم عيدها.



وفي سياق آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زيتومير أوبلاست في شمال غرب أوكرانيا فيتالي بونتشكو، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من إسقاط طائرة روسية بدون طيار في الإقليم خلال الساعات الماضية.



وذكر بونتشكو -في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية- "أن الروس حاولوا مهاجمة منطقة زيتومير بطائرة بدون طيار من طراز شاهد..غير أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت الطائرة في شمال المنطقة".



وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن 3 مدنيين في المنطقة أُصيبوا أمس جراء هجمات روسية في "دونيتسك"، وبالتحديد في بلدات باخموت وبافليفكا وكوراخوف، وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.



وأوضح المسئول الأوكراني أن الهجمات الروسية على منطقته تسببت في تدمير خطوط الكهرباء في بلدة مارينكا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والمؤسسات.