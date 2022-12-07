الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية جورجيا

فاز حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا بعدما تمكّن السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، حيث انتصر السيناتور المنتهية ولايته على المرشّح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت قناة (الحرة) الأمريكية -اليوم الأربعاء- أنه بذلك يحصل الديمقراطيون على أغلبية 51 عضوا مقابل 49 للجمهورية في مجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأمريكية بايدن دعا الناخبين في جورجيا بالتوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

يشار إلى أن المرشحين تواجها في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر، لكنّ أيّاً منهما لم يتمكن من حسم النتيجة من الدورة الأولى فكانت هذه الدورة الثانية بينهما، وتسدل هذه الانتخابات الستارة على انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

ويعزّز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية، التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ممّا سيسمح للرئيس بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية، كم يحد الفوز بشكل كبير من تأثير سناتور ديمقراطي معتدل عمل على إحباط العديد من المشاريع الكبرى لإدارة بايدن.