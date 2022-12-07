كوريا الشمالية تحذر من رد فعل أكثر عدوانية على التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية

حذرت كوريا الشمالية، من أنها ستصعد ردها العسكري على التدريبات المستمرة بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأصدرت هيئة الأركان العامة في كوريا الشمالية، التي تعادل هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية التحذير أمس الثلاثاء، في الوقت الذي طالبت فيه بوقف فوري لما وصفته بـ"إجراء عسكري مستفز من قبل العدو"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وجاء التحذير، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية حوالي 10 قذائف مدفعية في المنطقة العازلة البحرية، في بحر الشرق من مقاطعة "كومجانج" في إقليم "كانجون" مساء أمس الثلاثاء، بعد حوالي ست ساعات من إطلاق حوالي 90 طلقة في نفس المنطقة، من مقاطعة "كوسونج" بالإقليم.

وأمس الثلاثاء يمثل اليوم الثاني على التوالي، الذي تطلق فيه بيونج يانج قذائف هاون على المناطق العازلة، في أعقاب إطلاق 130 طلقة مدفعية في الحدود البحرية الشرقية والغربية أمس الأول الاثنين.