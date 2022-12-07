مدبولي للمواطن: لو شايف حد بيبالغ في الأسعار بلغنا وإحنا نتحرك

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحاول من خلال المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتموين والمحافظات، طرح السلع بأسعار جيدة وملائمة جدًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن تلك المنافذ لن تغطي كل الشعب المصري والـ105 ملايين مواطن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها تغطي جزءًا ليس بالقليل.

وذكر أن الدولة تتعامل بميزان حساس مع المبالغات في أسعار بعض السلع، منوهًا إلى أن «التدخلات العنيفة أحيانًا تفضي إلى اختفاء السلع».

وتابع: «لدينا تدخلات من كل أجهزة الدولة؛ جهاز حماية المستهلك، والمحافظات، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، للتعامل مع التجاوزات، ومن الوارد التجاوزات تكون بأعداد ليست بالقليلة».

وشدد على دور المواطن في الإبلاغ عند حدوث نوع من المبالغة وعدم المصداقية التي يضعها بعض التجار، حتى تتمكن الدولة من التحرك.

واستطرد: «مش هنقدر كدولة نغطي كل منافذ بيع السلع على مستوى الجمهورية، المواطن لو شايف حد يبالغ في السعر يبلغ ويقول لنا، إحنا بنتحرك ونحاول قدر الإمكان، ونطلب من المواطن يساعدنا لتستقر الأمور في الفترة المقبلة».