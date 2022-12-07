بولندا تستقبل 8 ملايين و233 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و233 ألف لاجئ؛ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة -حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن "نحو 19 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما غادر 18 ألفا و300 لاجئ تقريبا إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين نحو 6.4 مليون شخص".

وقد مررت بولندا في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.