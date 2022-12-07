الشرطة الإيطالية تتعقب المشتبه بتهديده ميلوني بالقتل على الإنترنت

حددت الشرطة الإيطالية هوية رجل يشتبه في أنه وجه تهديدات بالقتل ضد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وابنتها على الإنترنت.

وأعلنت السلطات اليوم الأربعاء أنها تمكنت من تعقب رجل من صقلية (27 عاما) على الرغم من حقيقة استخدامه لاسم مستعار، وقامت بتفتيش شقته.

وتردد أن الرجل نشر رسائل تهديد بهدف إثناء الحكومة عن إلغاء إعاناة الدولة التي تسمى "دخل المواطنين".

وترغب حكومة ميلوني اليمينية في إلغاء هذا الدعم في عام 2024، وكانت الدولة قد بدأت في تقديم هذا الدعم عام 2019 بواسطة حركة الخمس نجوم اليسارية الشعبوية لمنح تأمين مالي للعاطلين ومساعدتهم على الانضمام مجددا إلى قوة العمل، إلا أن ميلوني تقول إن هذه الصورة من الدعم تسهم في البطالة على المدى الطويل.