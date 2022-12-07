مايكل أونيل يعود لتدريب منتخب ايرلندا الشمالية

عاد مايكل أونيل لتدريب منتخب ايرلندا الشمالية، بعد عامين ونصف العام تقريبا من رحيله عن منصب المدير الفني.

ويتولى أونيل - 53 عاما - تدريب منتخب ايرلندا الشمالية بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام حتى يورو 2028، البطولة التي تأمل ايرلندا الشمالية في الفوز بتنظيمها بالاشتراك مع بريطانيا وجمهورية ايرلندا.

ويأمل أونيل أن يعيد منتخب ايرلندا الشمالية لخارطة البطولات الدولية الكبرى، بعدما نجح خلال ولايته الأولى في إنهاء الانتظار الذي استمر لثلاثين عاما، وصعد بالفريق إلى يورو 2016.

وتولى أونيل تدريب منتخب ايرلندا الشمالية بين عامي 2012 و2020، بعد فترة عصيبة عاشها الفريق إذ فاز مرتين فقط في 24 مباراة، لكنه قاده للفوز بنسبة 36% من المباريات الـ72 التي خاضها في عهده، وهي أعلى نسبة في تاريخ البلاد منذ انتهاء الولاية الاولى للأسطورة بيلي بينجهام في عام 1971.

وقال أونيل: "سعيد بتولى تدريب المنتخب الأول لايرلندا الشمالية".

وأتم: "سعيد بمشاهدة ما يمكن تحقيقه مع هذه المجموعة من اللاعبين، لا أطيق الانتظار للتواجد مع الفريق في الاستاد الوطني مجددا".