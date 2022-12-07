نقيب التمريض: نعاني عجزا شديدا نتيجة التسرب من المهنة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن هناك عجزا شديدا في فرض التمريض نتيجة التسرب من المهنة وعدم وجود عوامل جذب للمحافظة على تمريض يتحلى بالكفاءة، وتحديدا في المستشفيات الحكومية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن التسرب يشمل السفر للخارج أو العمل بالقطاع الخاص.

وذكرت أن لا توجد طريقة منظمة تُبلَّغ بها النقابة بشأن سفر الممرض أو الممرضة للعمل بالخارج، لكن النقابة تصدر إفادات بهذا الصدد.

وشددت على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل الدولة، تنظم آلية سفر الممرض للعمل بالخارج، مستشهدة بالفلبين التي قالت إنها تُصدر 10 آلاف ممرض سنويا.

وأوضحت أن هؤلاء الممرضين يكونوا مصدر دخل قومي فضلا عن التعبير عن الدولة بالخارج، إلى جانب تعظيم المهنة.