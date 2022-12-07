 التخطيط تعقد ورشة للعمل على الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطة العام المالي 2024-2023 - بوابة الشروق
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التخطيط تعقد ورشة للعمل على الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطة العام المالي 2024-2023

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 5:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 5:30 م

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الإدارة الاستراتيجية بالوزارة ورشة عمل بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك في إطار العمل على الخطة الاستراتيجية للوزارة 2026-2022، وكذا إعداد خطة العام المالي 2024-2023، وذلك في إطار تحقيق الغايات الاستراتيجية للوزارة والتي تنعكس على تحقيق رؤية الدولة ككل.
وخلال الورشة استعرض خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، ملامح التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى التعاون في إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 فضلًا عن التقارير الوطنية الطوعية والتي تعرض التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار مصطفى كذلك إلى تأسيس وحدة الإدارة الاستراتيجية في الوزارة عام 2018، موضحًا أنها مسئولة عن تقديم الدعم الفني للوحدات المماثلة في الجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة والتقييم وإدارة المشروعات والبرامج والأداء.

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