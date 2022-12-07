قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "العملية الخاصة" في أوكرانيا قد تكون "عملية طويلة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن روسيا ستكافح من أجل مصالحها بكل الطرق المتاحة.

وشكا بوتين من أن الغرب يتعامل مع بلده كـ"بلد درجة ثانية"، معتبراً أن الدول الغربية تنظر إلى بلاده على أنه "لا حق لها في الوجود"، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار بوتين إلى نشر روسيا نحو 150 ألف جندي تم تعبئتهم يشاركون في ما يُسميه "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، بينهم 77 ألفاً مع وحداتهم القتالية حالياً، لافتاً إلى أنه "لا معنى للقيام بتعبئة إضافية الآن".