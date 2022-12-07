قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية استطاعت أن تجابه الأزمات جراء تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، مقارنة بدول العالم متابعا: "العالم كان بيتعلم مننا.. ولن نسمح في يوم من الأيام لأي مستهتر أو محتكر أنه يرجعنا للوراء"، حسب قوله.

وأكد خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر فضائية "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بالثروات الحيوانية والداجنة منذ 2014، وقد تترجم ذلك إلى العديد من المشروعات التي وضعت مصر في نقطة لم يكن يتخيلها أو يحلم بها أحد، على حد قوله.

وأشار إلى نجاح الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل من بيض المائدة والألبان الطازجة ودجاج التسمين بنسبة 98 %، كما أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تخطى نسبة 60%، بعدما كانت 40 % خلال عام 2014، مؤكدا أن حجم الاستثمار في صناعة الدواجن في مصر بلغ 100 مليار جنيه، فضلا عن توفيره لأكثر من 3.5 مليون فرصة عمل بين العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أن الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزارة الزراعة؛ نجحت في توفير احتياجات السوق من خامات الأعلاف، وبخاصة الذرة وفول الصويا، معقبا: "وفرنا أكثر من احتياجنا"، منوها إلى ضرورة أن تنعكس الإفراجات الجمركية على أسعار الأعلاف في الأسواق.

كما نوه إلى صدور تكليفات وزارية صارمة من قبل وزارة الزراعة، وبالشراكة والتعاون مع لجان الجهات الرقابية، من أجل التأكد من توافر الأعلاف في الأسواق؛ بهدف المحافظة على قطاع صناعة الدواجن في مصر.