دراسة: ضوضاء الجيران تؤثر على القلب

اكتشف علماء أن الضوضاء الصادرة عن الجيران مزعجة أكثر من أي مصدر إزعاج آخر، وذلك لأنها بشكل عام "أصوات ارتطامية" قصيرة المدى، مما يجعلها أكثر إزعاجاً، حسب دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال باحثون من المجلس القومي للبحوث في كندا، إن هذه الأنواع من الأصوات يمكن أن تؤثر على النوم وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

ومع زيادة الكثافة السكانية للمناطق الحضرية على مدى العقود الماضية وزيادة العمل من المنزل في أوائل عام 2020، يُعتقد أن المشكلة ستزداد سوءًا في المستقبل.

وفي العام المالي الماضي، تم تقديم 450 ألف شكوى ضوضاء إلى المجالس في جميع أنحاء بريطانيا، أي ما يعادل شكوى واحدة كل 70 ثانية.

وابتكر باحثون في كندا وكوريا وألمانيا وضعًا شبيهًا بغرفة المعيشة، وسجلوا صوت الأجسام المتساقطة والأشخاص الذين يمشون، ثم تعرض المشاركون في الدراسة للأصوات باستخدام مكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات الواقع الافتراضي، وتم الإبلاغ عن مستوى انزعاجهم.

قال ماركوس مولرترابيت، من مجموعة البحث: "التعرض طويل الأمد لمثل هذه الأصوات غير المرغوب فيها، قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية واضطراب في النوم".

ويأمل الباحثون أن تساعد نتائجهم المهندسين المعماريين ومطوري المباني، في خلق بيئات حضرية أكثر ملائمة للعيش.