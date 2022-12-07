وزير خارجية الأردن: تنفيذ المشروعات ضمن الإطار الثلاثي مع مصر والعراق مستمر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العمل على تنفيذ ما اتفق عليه من مشروعات ضمن الإطار الثلاثي مع مصر والعراق «مستمر»، مشيرًا إلى إنجاز الكثير فيما يتعلق بالبنية القانونية للمشروعات والتحضيرات الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والعراقي، صباح الأربعاء، أن العمل مستمر في المنطقة الصناعية، لافتًا إلى «توقيع اتفاقيات للمضي بها».

وأشار إلى توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط الكهربائي، وبدء العمل على الأرض، لافتًا إلى «وجود ربط كهربائي قائم بين مصر والأردن، والعمل يجري الآن على الربط مع العراق».

وأوضح أن «الهدف من الاتفاقية ربط الشبكات الثلاث، لاستمرار التعاون في هذا المجال»، قائلًا إن الدول الثلاث وقعت اتفاقيات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، إضافة إلى التوافق على العديد من المجالات في قطاع النقل.

وتابع: «الإنجاز مستمر لكنه متدرج، وفقًا لظروف سياسية إقليمية حالت دون أن نمضي بالسرعة التي نريدها، العراق شهد عملية سياسية يجب أن تنتهي، والحمد لله انتهت بنجاح، العمل مستمر والتوافق موجود والتنفيذ بدأ، وكذلك الرؤى واضحة والإرادة موجودة».