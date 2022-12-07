عبر الفنان عبد الفتاح الجريني، عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم، وذلك عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الإضافيين بالتعادل السلبي.

وأشار خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، إلى تلقيه رسائل تهنئة من جميع أنحاء الوطن العربي، وبخاصة من مصر، مضيفا: "اعلم مدى حب وتشجيع المصريين للمغرب.. ونحن نبادلهم نفس الشعور مع مباريات المنتخب المصري"، متوجها بالشكر للجميع على دعمهم.

ولفت إلى متابعته المباراة من إمارة دبي، مضيفا أنه سيتوجه إلى قطر بعد يومين من أجل مؤازرة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، مؤكدا أن دبي تشهد حالة من الاحتفالات والبهجة بين المغاربة والمصريين والسوريين والأردنيين، وأن جميع الجنسيات العربية تعيش حالة من الفرحة والاحتفالات، مشيرا إلى تلقيه جميع عبارات الثناء على أداء المنتخب المغربي المشرف.

وأضاف أن هناك ثأر كان للمنتخب المغربي مع نظيره الإسباني والبرتغالي، وذلك عقب الخروج من المونديال الماضي، متابعا: "لازما نرد الاعتبار هذه النسخة"، مؤكدا أن كأس العالم في نسختها العربية بدولة قطر مشرفة للغاية، وأظهرت العرب بشكل جميل.

وتوجه "الجريني" بالتحية لمدرب المنتخب الوطني المغربي على دوره، مؤكدا أنه رجل المباراة الأول، وجميع اللاعبين المغاربة لعبوا بحرقة على المنتخب الوطني.