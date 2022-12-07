أعلن مصدر بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، توجيه تهمة الخيانة لخبير روسي في علم المساحة، مشيرا إلى أنه تم نقل المتهم من الشرق الأقصى الروسي إلى العاصمة موسكو لإجراءات التحقيق.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله: "بعد عمليات تحقيق وتحر،اعتقل رجال الأمن المختص العلمي فاليري سيرجيفيتش كاشين، حيث جرى توجيه تهمة خيانة الدولة له وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت وضعه قيد الاحتجاز في سجن التوقيف المؤقت "ليفورتوفو" بموسكو.

وأوضحت محكمة منطقة "ليفورتوفو" في العاصمة الروسية أن جهات التحقيق طلبت تمديد فترة احتجاز المتهم حتى 12 مارس المقبل، مؤكدة على أن كل مواد القضية تتسم بالطابع السري. ولم يذكر مصدر جهاز الأمن الفيدرالية أي تفاصيل عن الجهة، التي تخابر معها المواطن الروسي.

يُشار إلى أن كاشين يبلغ من العمر 35 عاما وتخرج من جامعة مقاطعة أمور الحكومية، وهو متخصص في نظم المعلومات الجغرافية.