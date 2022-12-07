خرج أكثر من 1000 شخص إلى شوارع مدينة دوسلدورف الألمانية، للاحتفال بتأهل المغرب لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم، عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا، في دور الـ16 للمونديال، مساء الثلاثاء.

وبحسب الشرطة، تجمع حوالي 1200 شخص بالقرب من محطة القطار الرئيسية، وأغلقت الطرق أمام حركة المرور، فيما تواجدت الشرطة في الموقع مع قوة كبيرة.

أضافت الشرطة أن احتفالات المشجعين انتشرت في شوارع مدينة إيسن.

حيث حملوا الأعلام المغربية وظلوا يقرعون الطبول، فيما انضم سائقو السيارات إلى الحفلة وهم يطلقون أبواقهم.

وأشارت الشرطة إلى أن الاحتفالات كانت سلمية.

ويتطلع منتخب المغرب، الذي بات أول منتخب عربي ورابع منتخب أفريقي يصعد لدور الثمانية في كأس العالم، لمواصلة مسيرته المذهلة في المونديال القطري، حينما يواجه منتخب البرتغال يوم السبت القادم على ملعب (الثمامة)، أملا في حجز مقعد بالدور قبل النهائي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.