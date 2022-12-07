واشنطن: اقتراب زورق إيراني من سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن سفينتين حربيتين أمريكيتين تعرضتا لمضايقات من قبل زورق دورية إيراني خلال عبور في وقت متأخر من المساء في مضيق هرمز يوم الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، قام الزورق الإيراني بتسليط ضوء كاشف واقترب لمسافة في حدود 150 ياردة من السفينتين الأمريكيتين، معتبرة أن هذا يعد اقترابا بشكل خطير خاصة في الليل.

وأضاف البيان: "لقد خففت السفينتين الأمريكيتين الوضع بأمان من خلال استخدام التحذيرات الصوتية والليزر غير القاتل. وواصلت السفينتان عبورهما دون مزيد من الحوادث".