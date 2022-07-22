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غاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الدوري.

وفاز الزمالك بنتيجة 4-0 على طلائع الجيش، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، على ملعب الكلية الحربية.

وغاب فيريرا عن المؤتمر الصحفي استمرارا لقرار الإدارة بعدم حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يعقب المباريات.

وسبق أن عوقب فيريرا بغرامة مالية عقب إدلائه بتصريحات ينتقد فيها جدول الدوري الممتاز، وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية المسابقة، الأمر الذي أثار استياء الإدارة والجهاز الفني معتبرين أن فيريرا لم يقم بأي تجاوز بحق رابطة الأندية في تصريحاته.