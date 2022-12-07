ماستركارد تعلن عن زيادة في توزيعات أرباحها وخطة لإعادة شراء الأسهم

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أعلنت شركة ماستركارد الأمريكية لمعالجة المدفوعات عن زيادة في توزيعات أرباحها وخطة رئيسية لإعادة شراء الأسهم يوم الثلاثاء.

وقالت ماستركارد إن مجلس إدارتها عزز أرباحها الفصلية بنسبة 16% ووافق أيضا على خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم تصل إلى 9 مليارات دولار.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 57 سنتا للسهم الواحد، بزيادة قدرها 16% عن توزيعات الأرباح السابقة البالغة 49 سنتا للسهم الواحد.

وسيتم دفع الأرباح النقدية في 9 شباط/فبراير 2023 لحاملي سجل أسهمها العادية من "الفئة أ" والأسهم العادية من "الفئة ب" اعتبارا من 9 كانون الثاني/يناير 2023.

كما وافق مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 9 مليارات دولار من أسهمها العادية من "الفئة أ".

وسيصبح برنامج إعادة شراء الأسهم الجديد ساري المفعول عند الانتهاء من برنامج الشركة المعلن عنه سابقا بقيمة 8 مليارات دولار.

واعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري ، كان لدى الشركة ما يقرب من 1ر4 مليار دولار أمريكي متبقية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي المعتمد.