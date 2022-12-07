مجلة تايم الأمريكية تختار زيلينسكي شخصية عام 2022

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، "شخصية العام 2022".

وتمنح المجلة الأمريكية، الجائزة السنوية إلى الشخص الذي يكون له التأثير الأكبر عالميًا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وذكرت "تايم" أن اختيار هذا العام يعد الأكثر وضوحًا، قائلة إن "زيلينسكي حفز العالم بطريقة لم نشهدها منذ عقود".

ونشرت المجلة الأمريكية منذ أيام، قائمة المرشحين العشرة للفوز بـ"شخصية العام 2022"، ومن أبرزهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والسياسة الأمريكية ليز تشيني، والمليارديرة ماكينزي سكوت طليقة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس.

وكانت المجلة قد اختارت إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لموقع "تويتر"، ليكون "شخصية العام 2021".

واختارت "تايم" الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى جانب نائبته كامالا هاريس "شخصية العام" في عام 2020، والناشطة المناخية السويدية جريتا تونبرج في 2019، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2016، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في 2015.