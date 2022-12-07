الفنانة جنات بعد تأهل المغرب: فرحتي الأكبر اكتملت باتحاد العرب

أعربت الفنانة جنات، عن فرحتها العارمة بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم، وذلك عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الإضافيين بالتعادل السلبي.

وأكدت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أن المنتخب المغربي حقق إنجازًا تاريخيًا لكل العرب، مؤكدة أن الفرحة الأكبر اكتملت باتحاد العرب على حب وتشجيع منتخب المغرب بصوت واحد.

وأضافت أنه للمرة الأولى تختلط عليها الفرحة بالبكاء، مؤكدة أن إحساسها لحظة تسجيل ركلات الترجيح كان صعبا للغاية، متابعة: "أعصابي كانت بايظة على الآخر".

وذكرت أنها تابعت المباراة مع والداتها وشقيقها وزوجها، وجميعهم يعيشون حالة هيسترية من الفرحة، متابعة "أنا مش مصدقة"، مضيفة أن منزلها يشهد حالة من "البكاء والصريخ والزغاريد".

وتابعت: "كلنا يد واحدة.. ولأول مرة اتحاد العرب يشعرنا بالقوة"، مضيفة أنها ليس لديها فكرة بقوانين كرة القدم، ومعرفتها بالكرة تتوقف عند تسجيل الأهداف.