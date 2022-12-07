سقط طفل يوناني يبلغ من العمر 16 عاما مصابا بطلقة في الرأس، أول أمس الإثنين، أثناء مطاردة الشرطة له لعدم دفعه ثمن بنزين سيارته بإحدى المحطات ما أجج غضب الشعب اليوناني جراء استمرار الانتهاكات والعنف.



وذكرت فرانس برس، أن ذوي الطفل الموجود بالمستشفى اشتبكوا مع الشرطة بمدينة ثيسولانيكي وألقوا عليهم قنابل المولوتوف.



ويتزامن نبأ إصابة الطفل بطلقة في الرأس مع احتجاجات منددة بمقتل طفل على يد الشرطة اليونانية عام 2008، كما قتلت منذ سنة طفلا غجريا أثناء مطاردة.



وعلقت الشرطة، من جانبها على حادثة إصابة الطفل في رأسه بأن الطفل كان سيدهس عناصر الشرطة بسيارة ربع نقل ما تطلب إطلاق النار عليه في الرأس لحماية الشرطيين.



وذكر تقرير حقوقي، أن عام 2021 وحده شهد 300 قضية عنف للشرطة ضد المواطنين واللاجئين لم يتم التحقيق سوى في 149 قضية منها بينما تمت معاقبة المنتهكين في 21 قضية فقط.





