ناصر الخليفي يرغب في ضم لاعب منتخب إنجلترا لـ باريس سان جيرمان

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ناديه يرغب في التعاقد مع لاعب وسط الملعب الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند الألماني - 19 عاما - أحد نجوم نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، مما جذب إليه أنظار العديد من عمالقة الأندية الأوروبية، وفقا لتقرير إخبارية.

وافتتح بيلينجهام أهداف منتخب إنجلترا في المونديال القطري، خلال انتصاره 6 / 2 على منتخب إيران بالجولة الأولى في مرحلة المجموعات، وظهر بشكل لافت أيضا خلال فوز المنتخب الإنجليزي 3 / صفر على نظيره السنغالي في دور الـ16 بالبطولة.

وساهم أداء بيلينجهام الرائع في كأس العالم في تواجده ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، فيما اعترف الخليفي بأنه يرغب في ضمه لصفوف باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي.

وصرح الخليفي لشبكة سكاي نيوز الاخبارية قائلا: "إنه لاعب مذهل.. يا له من لاعب! إنجلترا محظوظة لوجوده، بصراحة، إنه أحد أفضل اللاعبين في البطولة. مذهل – يخوض موندياله الأول، إنه هادئ ويتحلى بالثقة".

وردا على سؤال عما إذا كان باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع بيلينجهام، قال الخليفي: "الجميع يريده، لكنه مازال مرتبطا بعقد مع ناديه، وأنا أحترم ذلك، لذا إذا أردنا التحدث معه، فسوف نتفاوض مع ناديه أولاً".

ويستعد بيلينجهام للمشاركة في مواجهة من العيار الثقيل، حيث يواجه نظيره الفرنسي (بطل العالم) في دور الثمانية بالمونديال، يوم السبت المقبل.