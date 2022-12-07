قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحديث عن أسعار الدولار لا يجب أن يكون بصورة مرسلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «منقدرش نتكلم بصورة مرسلة، أي كلمة تتقال من المسؤول لها تداعيات على السوق، وهناك خطة تعمل كل أجهزة الدولة عليها، لتوفير موارد النقد الأجنبي بصورة غير تقليدية».

وأشار إلى الإعلان، خلال الأيامم المقبلة، عن خطة واضحة ومستمرة حتى 30 يونيو؛ لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والعملة الصعبة، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من التحرك.

ولفت إلى أن «البنك المركزي تحرك بقرار مهم نحو مستندات التحصيل وإلغاء المعتمدات المستندية»، مشيرًا إلى أن القرار ساعد في إخراج جزء كبير من البضائع.

وتابع: «هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية، الموضوع مش هيتحل في يوم وليلة، عندنا تصور وقدامنا شهرين لإنهاء مشكلات وتحديات الاعتمادات المستندية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي ونتحرك فيه بصورة دائمة».

واستطرد: «الدولة المصرية تعمل بكل جهدها في هذا الموضوع وستظهر الآثار على المدى القريب، للعودة إلى استقرار الموجود في تلك الجزئية.. الأزمة كبيرة جدًا وأدت لتلك التحديات، نتعامل معها وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونخرج منها في أقرب وقت».