عضوة مجلس النواب: ظاهرة التسول تتفاقم لأنها أصبحت مهنة مربحة

قالت الدكتور رشا أبو شقرة، عضوة مجلس النواب، وأمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، أن السبب وراء تقديمها طلب إحاطة بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من التسول، هو تفاقم الظاهرة، بشكل لا يليق بالجمهورية الجديدة.

وأضافت، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أحلام موطن"، عبر قناة TEN، مساء الثلاثاء، أن التسول أصبح مهنة مربحة، مستكملة: "المتسول مهما قدمت ليه أي دعم هو مش هيستجيب، لأنه بيكسب أكتر من الدعم اللي بياخده".

وتابعت أنه رغم جهود الدولة، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، المبذولة في الحد من هذه الظاهرة، إلا أن المواطن لا يشعر، بسبب تزايد أعداد المتسولين.

وطالبت بضرورة تفعيل قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933، معقبة أن: "القانون لم يُعدّل منذ تدشينه، ولذلك فإنه لن يستطيع مواجهة هذه المشكلة، إلا إذا تم تعديله، ليواكب التطورات، خصوصًا أن التسول بقى فيه ابتكار".

وكشفت أن لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس ستناقش طلب الإحاطة، مع مختلف الجهات المعنية، من أجل دراسة إمكانية تعديل القانون، وذلك نظرًا لأن التسول ظاهرة متشابكة ومتشعبة.

يذكر أن عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة رشا أبوشقرة، قدّمت طلب إحاطة بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول، وذلك بعد تفاقمها مؤخرًا، وتزايد أعداد المتسولين.

في المقابل، صرّح رئيس لجنة التضامن الاجتماعي النائب عبد الهادي القصبي، إن اللجنة ستعقد جلسة تخصصية لمناقشة الموضوع بشكل كامل مع الأطراف المعنية، وتوصى بإعادة دراسة مشروع قانون تجريم التسول رقم 49 لسنة 1933 والذي يتضمن عدد 8 مواد.