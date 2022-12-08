الداخلية العراقية تقيل قائد شرطة ذي قار وفتح تحقيق في استهداف المتظاهرين بالرصاص

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، مساء اليوم الأربعاء، بأن التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي، وهناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين.

وقال رسول في بيان صحفي: "بعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة أمنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم من أي جهة كانوا".

وشدد على "أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية".

وأهاب بالمتظاهرين "الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم"، ذاكرا أن الجميع عليهم "كشف العناصر المغرضة وأصحاب الأجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية".

ومن جانب آخر، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الشمري، مساء اليوم، إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء سعد حربية على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة ‎الناصرية من مواجهات بين قوى الأمن ومحتجين وسقوط ضحايا ومصابين، وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه.

وكان اثنان من المتظاهرين قتلا وأصيب 25 آخرون بينهم عناصر من الشرطة جراء اضطرابات أمنية رافقت مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني حيدر الزيدي المعتقل لدى القوات الأمنية على خلفية انتقاده للحكومة العراقية الجديدة.