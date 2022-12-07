تايوان: موافقة أمريكا على بيع قطع غيار طائرات يدعم دفاعاتنا الجوية وسط التهديد العسكري

أكدت حكومة تايوان اليوم الأربعاء، أن موافقة الولايات المتحدة على بيع ما يصل إلى 428 مليون دولار من قطع غيار طائرات لها، يساهم في تجديد مخزونات الطائرات العسكرية التايوانية ويدعم دفاعاتها الجوية وسط التهديد العسكري الصيني.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية - عن بيان وزارة الدفاع - قوله إن الحزمة ستساعد تايوان في الحفاظ على الاستعداد القتالي لطائراتها في مواجهة تكتيكات حرب المنطقة الرمادية في بكين، والتي تشمل إرسال طائرات حربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية .

وأضافت أنه من المرجح أن يتم تأكيد مبيعات الأسلحة رسميًا من قبل الكونجرس الأمريكي في غضون شهر واحد.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أمس الثلاثاء، عن بيعتين للأسلحة إلى تايوان: واحدة لقطع الغيار القياسية، والأخرى لقطع الغيار غير القياسية والمعدات ذات الصلة، بقيمة 330 مليون دولار أمريكي و 98 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وتهدف المبيعات المقترحة إلى "المساهمة في استدامة الأسطول الجوي للمستلم، وتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية مع توفير قدرات دفاعية ونقل ضرورية للأمن الإقليمي".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية التايوانية - في بيان منفصل - إن الحزمة هي سابع صفقة أسلحة لواشنطن في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، والتي "تظهر بشكل كامل التقدير للحكومة الأمريكية لقدرات تايوان الدفاعية".

ووسط العدوان الصيني المتزايد ، ستواصل تايوان تحسين قدراتها الدفاعية ، ومن خلال التعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة، ستحافظ على السلام في مضيق تايوان وتسهم في السلام والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا للوزارة.