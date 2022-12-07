 رئيس جامعة بني سويف يستجيب لاستغاثة طالبة ويوجه بعلاجها في المستشفى الجامعي - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بني سويف يستجيب لاستغاثة طالبة ويوجه بعلاجها في المستشفى الجامعي

حازم الخولي
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 7:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 7:07 م

استجاب الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، لاستغاثة طالبة بكلية الآداب، ووجه بعرضها على أطباء وأساتذة قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وأوضح حسن أن الجامعة لا تدخر جهداً في مساندة أبنائها الطلاب في كل ما يحتاجونه، والحفاظ عليهم أصحاء جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تمتلك منظومة طبية متكاملة من خلال المستشفيات الجامعية المجهزة بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى موارد بشرية من الأطقم الطبية، والتمريض، والفنيين، والمعامل.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسات الحوار الوطني النقاشية والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتعاون مع الجامعة والمحافظة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة والنقابات والإعلاميين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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