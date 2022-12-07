يهود ألمانيا عن اتهامات الإرهاب ضد مواطنو الرايخ: ثمة خطر حقيقي من اليمين

أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، عن اعتقاده بوجود خطر حقيقي من جانب التيار اليميني في ضوء اتهامات الإرهاب الموجهة إلى مجموعة "مواطنو الرايخ".

وقال شوستر اليوم الأربعاء إن "الحملة الأمنية الحالية تظهر أن "مواطني الرايخ" ليس اتحادا عديم الضرر من أشخاص مشوشي الفكر بل يضم أيضا مجموعات إرهابية يمينية متطرفة".

وأضاف أن حجم هذه الشبكة مروع، وربما كانت أفكار هؤلاء الناس مشوشة لكن خطر اليمين حقيقي، ووجه شكره إلى الشرطة.

وكان المدعي العام الألماني بيتر فرانك أعلن في كارلسروه اليوم حبس 8 أفراد من الـ25 فردا المشتبه في الانتماء إلى مجموعة "مواطنو الرايخ" الذين أصدر الادعاء العام أمرا باعتقالهم اليوم.

ويُعْتَقَد أن المتهمين شكلوا مجموعة إرهابية كانت تسعى للإعداد لإسقاط النظام السياسي في ألمانيا.

كان الادعاء أمر اليوم باعتقال أشخاص في 11 ولاية ألمانية بالإضافة إلى إيطاليا والنمسا بينهم عضو في البرلمان تابع لحزب البديل من أجل ألمانيا وامرأة تشغل منصب قاضٍ.