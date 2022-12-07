سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كرمت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الشاب التونسي محمد أمين بلاغة الذي اقتحم أرضية الملعب رافعا علم فلسطين في مباراة تونس وفرنسا، بالدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وأثنى السفير الفسطيني هائل الفاهوم على حركته في: "لفت انتباه العالم إلى محنة الفلسطينيين خلال تظاهرة عالمية وأمام أنظار الملايين من المشاهدين بالعالم".

وفاجأ الشاب التونسي الناشط على موقع "يوتيوب"، الجماهير في استاد المدينة التعليمية عندما قفز من المدرجات متجاوزا الحاجز الأمني ليخترق الملعب رافعا العلم الفلسطيني.

وبدأ بلاغة بالركض وقام بقفزات بهلوانية وسط تشجيعات الجماهير التونسية قبل أن يحيط به الأعوان المكلفون بأمن الملعب ويقتادوه إلى الخارج.

وقال الشاب في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في تونس: "كنت أحلم بالقيام بهذا وجاءت الفرصة المناسبة في قطر، تلقيت العديد من ردود الفعل وسأنشر لاحقا فيديو كاملا لمراحل التحضير لما حدث".

وعوقب بلاغة بالحرمان من دخول ملاعب قطر مجددا في كأس العالم، لكنه أكد أنه لقي معاملة حسنة.

ورفعت أعلام فلسطين بشكل لافت في المدرجات من قبل الجماهير التونسية وباقي جماهير المنتخبات العربية في منافسات المونديال.

وجاء في بيان السفارة الفلسطينية إن هذا "هو تأكيد منه (بلاغة) على أن فلسطين كانت وستبقى في وجدان وعقول الشعب التونسي الشقيق وشعوب العالم أجمع المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".