إصابة ثلاثة ضباط في انفجار بمركز شرطة في إندونيسيا

أعلن مسئولون في الشرطة الإندونيسية أن ثلاثة ضباط على الأقل أصيبوا في انفجار بمركز للشرطة اليوم الأربعاء في مقاطعة جاوة الغربية حيث تحقق السلطات في مصدر الانفجار.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية عن شهود العيان أفادوا بوقوع انفجار قوي، بينما عرض تلفزيون كومباس لقطات لأضرار لحقت بمدخل مركز للشرطة في مدينة باندونج، وأغلقت الطرق في المنطقة.

ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار فيما تتعرض إندونيسيا لهجمات يشنها متشددون في حين أن الشرطة مستهدفة في بعض الأحيان.

وفي عام 2019 ، أنشأت إندونيسيا قانونًا جديدًا صارمًا لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت دولة (JAD) التي تنتمي أفكارها لتنظيم داعش.