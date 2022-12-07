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تعرف على غيابات الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

الشروق
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 3:13 ص

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي ستخوض مواجهة غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، غيابات عديدة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة، نجم خط وسط الفريق حمدي فتحي بسبب إصابته بنزلة برد، فيما تم استبعاد الثنائي محمد أشرف وحسام حسن لأسباب فنية.

وعاد إلى قائمة الأهلي التي ستحوض مواجهة المحلة في الدوري الثلاثي، حسين الشحات و محمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وجاءت قائمة الأهلي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، أكرم توفيق، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا، برونو سافيو، محمد أفشة، حسين الشحات.

الهجوم: شادي حسين احمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

 


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