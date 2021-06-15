وزير خارجية أوكرانيا: إرسال 31 طردا مشبوها لسفارات أوكرانية في 15 دولة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه تم إرسال 31 طردًا مشبوهًا إلى سفارات وقنصليات أوكرانية في 15 دولة، مشيرًا إلى أن "حملة الإرهاب" ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة، ليس فقط في سياق أوكرانيا، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

وأضاف كوليبا، في منشور على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء: "في اليومين الماضيين، تم إرسال طرود مشبوهة إلى السفارات في إيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والدنمارك، وكذلك القنصلية في جدانسك ببولندا. وفي المجمل، لدينا بالفعل 31 حالة في 15 دولة: النمسا ولفاتيكان والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكازاخستان وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا والولايات المتحدة والمجر وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك".

وشدد الوزير على أن السفارات والقنصليات الأوكرانية تعمل في وضع أمني مشدد منذ أسبوع بالفعل، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال كوليبا إن جميع مغلفات الطرود المرسلة تحمل نفس عنوان المرسل، ويتم إرسال الطرود عادة من مكاتب البريد غير المجهزة بأنظمة المراقبة بالفيديو. كما اتخذ الجناة خطوات حتى لا يتركوا آثار حمضهم النووي على العبوات، موضحا أن هذا الأمر على وجه الخصوص يشير إلى أن هذه الأفعال يتم تنفيذها من جانب محترفين.

وأكد أن "حملة الإرهاب المستمرة ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة في نطاقها ليس فقط في سياق أوكرانيا ولكن أيضا على المستوى العالمي"، قائلا: "لا أذكر حالات في التاريخ تعرضت فيها سفارات وقنصليات دولة واحدة لمثل هذه الهجمات الضخمة في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة".