تقرير: ألمانيا توافق على اقتراح وارسو بنشر صواريخ باتريوت في بولندا

ذكر تقرير إخباري أن ألمانيا وافقت من حيث المبدأ على اقتراح الحكومة البولندية بنشر صواريخ الدفاع الجوي باتريوت في بولندا، وهي الصواريخ التي كانت ألمانيا عرضتها على بولندا.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، من وزارة الدفاع في برلين، وكان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أعلن أمس الثلاثاء على تويتر أنه يعمل على نشر صواريخ باتريوت ألمانية في الأراضي البولندية وإخضاعها لنظام القيادة البولندي.

وكان الجانب الألماني قال إن أنظمة الأسلحة تعد جزءا من نظام الدفاع الجوي المتكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وسيتم قيادتها من جانب الناتو في حال الرد على هجوم.