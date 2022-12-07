 الحرية والتغيير: تشكيل حكومة سودانية انتقالية وتسمية رئيسها خلال شهر - بوابة الشروق
الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

الحرية والتغيير: تشكيل حكومة سودانية انتقالية وتسمية رئيسها خلال شهر

وكالات:
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 12:20 م

قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب إبراهيم، الأربعاء، إن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر تمهيدا لبدء الفترة الانتقالية المقرر أن تستمر عامين.

جاء ذلك في مقابلة أجراها إبراهيم مع الأناضول، نشرت مقتطفات منها، موضحاً أنه "خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، ومن ثم سيُعلن رئيس الوزراء وتُشكل الحكومة، وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".

والاثنين الماضي، وقع المكون العسكري وقوى مدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) على "اتفاق إطاري" برعاية دولية، نص على تشكيل سلطة مدنية كاملة خلال فترة انتقالية تستمر عامين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك