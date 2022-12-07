الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن 15 عاما لثلاثة متهمين في هجوم نيس

طالب الادعاء الفرنسي بالسجن لمدة 15 عاما لثلاثة من المتهمين في المحاكمة التي تتناول الهجوم المزعوم الذي شنه إسلاميون متشددون في منتجع نيس الفرنسي المطل على البحر المتوسط في عام 2016.

واتهم الادعاء في باريس يوم الثلاثاء اثنين منهم، وهما من معارف المهاجم المقربين، بالعضوية في منظمة إرهابية.

وكان المتهم الثالث قد ارتكب أخطر جريمة في المحاكمة، فقد زود القاتل بالسلاح الناري الذي استخدمه في الهجوم.

وبالنسبة للمتهمين الخمسة الآخرين، الذين تورطوا أيضا في شراء سلاح للقاتل، طالب الادعاء بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و 10 سنوات، وفي بعض الحالات حظر دخول البلاد.

وفي 14 تموز/يوليو 2016، وهو عيد وطني فرنسي، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة صوب حشد من الأشخاص في نيس.

كما أطلق النار على الأشخاص، وفي النهاية ، قتل 86 شخصا ، من بينهم تلميذتان ومدرس من برلين. وأصيب أكثر من 200 شخص. وقتل الجاني بالرصاص بعد الهجوم.