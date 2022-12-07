 كينيا تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بشروط ميسرة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

كينيا تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بشروط ميسرة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 11:01 ص

نقلت صحيفة ديلي نيشن، عن سكرتير مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، نجوجونا ندونجو قوله، إن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بشروط ميسرة، قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن القرض سيكون جزء من الاقتراض الخارجي المقرر للعام الحالي وقيمته 280.7 مليار شلن(2.29 مليار دولار).

وسيكون التمويل هو القرض الخامس لكينيا، بموجب ما تسمى بـ"عملية سياسة التنمية" للبنك الدولي ومقره واشنطن.

وكان وزير الخزانة الكيني قد قال في 11 نوفمبر الماضي، إن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي بشأن قرض "عملية سياسة التنمية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك