كينيا تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بشروط ميسرة

نقلت صحيفة ديلي نيشن، عن سكرتير مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، نجوجونا ندونجو قوله، إن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بشروط ميسرة، قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، إن القرض سيكون جزء من الاقتراض الخارجي المقرر للعام الحالي وقيمته 280.7 مليار شلن(2.29 مليار دولار).

وسيكون التمويل هو القرض الخامس لكينيا، بموجب ما تسمى بـ"عملية سياسة التنمية" للبنك الدولي ومقره واشنطن.

وكان وزير الخزانة الكيني قد قال في 11 نوفمبر الماضي، إن بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي بشأن قرض "عملية سياسة التنمية".