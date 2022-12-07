الإفراج المشروط عن مدان في تفجيرات بالي بعد قضاء نصف مدة العقوبة

ذكرت وزارة العدل الإندونيسية، أنه تم إصدار إفراج مشروط، اليوم الأربعاء، لرجل إندونيسي ساعد في تصنيع القنابل التي تم استخدامها في تفجيرات بالي 2002، بعدما قضى ما يزيد قليلا على نصف عقوبته بالسجن 20 عاما.

وتم إخلاء سبيل عمر باتيك، المعروف أيضا باسم هيثم بن علي زين، من سجن سورابايا، بشرط التردد بانتظام على السلطات المسؤولة للمتابعة حتى أبريل 2030، حسبما ذكرت ريكا أبريانتي المتحدثة باسم المديرية العامة للسجون بالوزارة.

وأضافت أبريانتي، في بيان: "لقد أوفى بمتطلبات الإفراج المشروط، بما في ذلك إظهار سلوك جيد والمشاركة في برامج التخلص من نزعة التطرف".

وأسفرت التفجيرات التي وقعت في الثاني من أكتوبر 2002 في جزيرة بالي الإندونيسية عن مقتل 202 شخص، معظمهم من المصطافين. وكان التفجير أكبر هجوم إرهابي في البلاد.

وأشاد مسؤولون، بعمر باعتباره بطل قصة ناجحة للتخلص من نزعة التطرف، إلا أن الأنباء التي تم تداولها قبل عدة شهور عن الإفراج المشروط عنه أغضبت العديد من الأشخاص في أستراليا المجاورة، التي لقي 88 من مواطنيها حتفهم إثر الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، آنذاك إن الإفراج عن باتيك "سيسبب المزيد من الأسى" لأسر ضحايا التفجيرات.

وأعرب باتيك، عن أمله في أن يعلم الإندونيسيين مخاطر التطرف الديني عقب الإفراج عنه.

وألقت السلطات القبض على باتيك في باكستان في 2011 وتمت محاكمته في إندونيسيا، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عاما في العام التالي.