أذربيجان وأرمينيا تشيدان بدور روسيا في تسوية العلاقات بينهما

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أشاد نائب رئيس الوزراء الأذري شاهين مصطفاييف، ونظيره الأرميني مهير جريجوريان، بالدور الإيجابي لروسيا في العمل على تسوية العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ11 لمجموعة العمل الثلاثية مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.

وناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بإنشاء خط سكك حديدية يربط بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وتطوير اتصالات السكك الحديدية وكذلك تنظيم النقل.

وتعهد الأطراف الثلاثة بمواصلة العمل على تنفيذ البيانات الثلاثية الخاصة برفع القيود عن النقل والعلاقات الاقتصادية في المنطقة والتي وقعها قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان.

وأكد الجانبان الدور الإيجابي الذي تلعبه روسيا في تسوية العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك جهودها الرامية إلى رفع الحظر عن العلاقات الاقتصادية والنقل بين البلدين، معربين عن امتنانهما لروسيا على تنظيم الاجتماع.