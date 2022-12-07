فايننشال تايمز: الفراغ الدستوري في لبنان فرصة لضغوط اللاعبين الإقليميين

بيغاسوس وعودة نتنياهو

في الفايننشال تايمز أيضا تقرير عن مجموعة إن أس أو الإسرائيلية للتكنولوجيا والمشهورة ببرامج التجسس، والتي تراهن على عودة رئيس الوزراء الفائز بالانتخابات بنيامين نتنياهو لإنعاش أعمالها مستقبلا.

وقال الكاتبان ميهول سريفاستافا وكاي ويغينز، إن الشركة التي أنتجت برنامج التجسس الشهير بيغاسوس، تراهن على أن الانتصار الانتخابي لنتنياهو، معتمدة على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي العائد في تصعيد سعيه لإقامة تحالفات خليجية.

وتعرضت شركة إن أس أو لأزمة اقتصادية مما اضطرها لخفض عدد موظفيها وخفض التكاليف هذا العام، حيث تكافح لسداد أكثر من 400 مليون دولار من الديون، وقد منعتها وزارة التجارة الأمريكية من بيع برامجها في سوق الاستخبارات الأمريكية المربح بعد وضعها على القائمة السوداء.

ومع ذلك، يعتقد المؤسس المشارك شاليف هوليو، أن عودة نتنياهو الوشيكة ستوفر غطاء سياسيا لبدء عقد صفقات مع دول مهمة للسياسة الخارجية الإسرائيلية، وفقا لأشخاص مطلعين على تفكيره. بحسب تقرير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن هوليو قوله لضيوف في حفل عشاء في تل أبيب هذا الصيف "لا تقلقوا" حول فشل المجموعة لأن "نتنياهو يعود".

وكان هوليو يصرح بأن نتنياهو سيفوز في الانتخابات العامة، وهو توقع ثبتت صحته في نوفمبر/كانون الثاني. واقترب نتنياهو حاليا من تشكيل ائتلاف يميني حاكم في الأيام الأخيرة.

ويقول التقرير إنه خلال فترة حكم نتنياهو التي استمرت 12 عاما، رُوج لتكنولوجيا أن إس أو، لتعزيز العلاقات الأمنية المفتوحة مع الهند تحت قيادة ناريندرا مودي، ومع دول خليجية أخرى ودول شرق إفريقيا.

وقد أدت صفقات بيع برنامج التجسس بيغاسوس إلى تلك الدول إلى تحويلها إلى شركة تقنية ناشئة تزيد قيمتها عن مليار دولار. لكن هذه العقود التي وقعتها كانت البداية لتدهور وضعها الحالي، بعد تتبع وجود برامج بيغاسوس للتجسس على هواتف بعض أفراد عائلة حاكم دبي الرافضين لسطوته، وكذلك شركاء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، والمعارضين في الخارج للحكومة الرواندية، والهواتف التابعة لموظفي السفارة الأمريكية في أوغندا.

كما لم يخف نتنياهو رغبته في الفوز بإقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، التي لا تزال رسميا بدون سلام مع إسرائيل، على الرغم من التعاون السري الذي يهدف إلى إضعاف إيران، بحسب التقرير.

ويضيف التقرير إنه في عام 2017، أصبحت السعودية واحدة من أكبر عملاء أن إس أو، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على المعاملات، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

بلاتر وقطر

وفي صحيفة الإندبندنت نطالع مقالا بعنوان (لا تتمتع النخبة الكروية في أوروبا بمكانة أخلاقية عالية - على فرنسا أن تعرف ذلك).

ويروي الكاتب توم بيك، كيف أنه في مايو/آيار 2015، شاهد أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أثناء القبض عليه في زيورخ بألمانيا، وأنه رأى في هذا نهاية ما يسميه "عصابة الفيفا الإجرامية"، التي سلمت تنظيم كأس العالم لدولة مثل قطر في عام 2010، بحسب تعبيره.

ويوضح أن الجانب المظلم من هذه الرواية هو أنه بعد 48 ساعة فقط من طرد الشرطة لأعداد كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الفيفا بتهم الابتزاز، أعيد انتخاب رئيس الفيفا نفسه سيب بلاتر، لولاية خامسة، بدعم 133 من فيفا 209 دولة عضوا في الفيفا.

ويوضح الكانب أن التصويت كان سريا، لكن هناك أمور لم تعد سرية. في أعقاب إعادة انتخاب بلاتر قال رئيس الاتحاد الإنجليزي غريغ دايك، إن هناك خيار لمقاطعة بلاده نهائيات كأس العالم في المستقبل لفرض إصلاح الفيفا. لكن هذا لم يحدث.

ويشير الكاتب إلى أن مقاطعة إنجلترا وحدها ليس كافيا لكن مع دول قوية أخرى من أوروبا يمكن القضاء على ما يسميه فساد الفيفا.

لذلك يجب أن يكون مفهوماً بوضوح أن الدول الأوروبية لا تفتقر فقط إلى الشجاعة أو التضحية للقيام بهذا، بل إن الجزء الأكبر منهم لا يريد هذا، وهم أنفسهم متورطون في هذا، بحسب الكاتب.

ويوضح بيك أن بلاتر حاول الدفاع عن نفسه واعترف أنه لم يكن يريد أن تفوز قطر بتنظيم كأس العالم، وأنه قيل له إن اتحادي كرة القدم الفرنسي والألماني قد تعرضا لضغوط من قبل حكوماتهم للتصويت لصالح قطر.

ويمكن التأكد من هذا من خلال اجتماع في 2010، بين الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك ميشيل بلاتيني، وأمير قطر وقتها حمد بن خليفة. وبعد فترة وجيزة، اشترت قطر نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان، وكذلك عددا كبيرا من الطائرات المقاتلة الفرنسية.

ويضيف أنه منذ ذلك الحين ، دفعت شبكة تلفزيون قطر BeIn Sports مبالغ طائلة، بل مبالغ أكثر من اللازم، مقابل حقوق البث التلفزيوني لدوري كرة القدم الفرنسي. ووفقًا لبلاتيني، فقد تعرض أيضًا لضغوط للتصويت لصالح قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

كما زعم بلاتر أن الرئيس الألماني، كريستيان وولف، ضغط على أسطورة كرة القدم الألمانية وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا فرانز بيكنباور، ليصوت لقطر، لكن بيكنباور لم يكشف أبدا عن الدولة التي منحها صوته.