علق الإعلامي تامر أمين، على واقع كرة القدم المصرية وخاصة بعد تأهل المنتخب المغربي على نظيره الأسباني وصعوده إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم في قطر.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن كرة القدم المصرية تعيش في حلقة ودائرة مفرغة طيلة الوقت، على رأي الفنان عادل إمام "الحلزونة يا أمه الحلزونة"، متابعا: "يمشي جلال علام.. يرجع هاني أبو ريدة.. يمشي أبو ريدة.. يرجع علام".

وأضاف أنه من الطبيعي أن تشهد الدورة المفرغة بعض التغييرات إلا عامر حسين، معقبا: "الجميع يرحل ويتبدل مثل الكراسي الموسيقية إلا عامر حسين الشخص الوحيد اللي حاجز كرسيه"، متابعا "ما شاء الله لو شاري الكرسي لن يظل جالسا عليه هكذا حتى اليوم".

وتساءل أمين:" هل لا يوجد مصري ضمن الـ 100 مليون يستطيع تنظيم جدول مسابقات غير شخص واحد يملك كلمة السر"، متابعا:" منذ متى وعامر حسين مدير المسابقات في مصر.. من قبل الميلاد ".

وأكد أن التغيير مطلوبا خاصة في ظل فشل المنتخب المصري، ومنظومة الكرة المصرية على الوصول إلى كأس العالم، متعجبا من الحفاظ على القائمين على منظومة كرة القدم المصرية طيلة الأعوام السابقة، "التي شممتنا كأس العالم مرة واحدة وكنا حصالة المجموعة بثلاث هزائم "على حد تعبيره.